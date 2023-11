Манчестер Сити открыл возле Этихада памятник трем легендам клуба

A complete look at our new statue 🔍 pic.twitter.com/ulBqyUpp3i

City Forever 🩵 Today we unveil a permanent tribute to legendary trio Colin Bell, Francis Lee, and Mike Summerbee outside the Etihad Stadium, commemorating their combined 30 years of football service to the Club.

