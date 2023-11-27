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Де Брюйне рассказал, когда надеется вернуться на футбольное поле

Должно пройти еще некоторое время, прежде чем бельгиец вновь сыграет за Манчестер Сити.
Сегодня, 18:00
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Лидер Манчестер Сити Кевин Де Брюйне травмировался в первой же игре нового сезона АПЛ против Бернли (3:0), отыграв тогда всего 23 минуты.

С того момента прошло уже больше трех месяцев, но 32-летний бельгиец по-прежнему находится в лазарете.

И пока у него есть свободное время, он посетил Гран-при Абу-Даби, где ему задали вопрос насчет его возвращения в игру.

"Все идет хорошо. Все еще остается небольшой путь, который нужно пройти, но я вернусь. Надеюсь, что это произойдет практически сразу после Нового года, если все пройдет хорошо", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

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Напомним, что в отсутствие Кевина Де Брюйне Манчестер Сити идет вторым в АПЛ, уступая лидеру в лице Арсенала всего одно очко. В следующем туре "горожане" сыграют с Тоттенхэмом. Этот матч состоится 3 декабря на Этихаде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне

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