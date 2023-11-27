Милан ведет переговоры о первом профессиональном контракте для юного дебютанта

В субботу, 25 ноября, Милан на своем поле обыграл Фиорентину (1:0) в рамках 13-го тура итальянской Серии А.

На 83-й минуте произошло историческое для "россонери" событие: на поле появился 15-летний Франческо Камарда, который стал самым юным дебютантом в истории клуба, побив многолетний рекорд Паоло Мальдини.

И хотя форвард практически ничем не отметился, клуб прекрасно понимает его потенциал. В связи с этим стороны уже находятся на продвинутой стадии переговоров о первом профессиональном контракте игрока, сообщает Фабрицио Романо.

Однако официально подписать соглашение они смогут только в марте 2024 года, когда Камарде исполнится 16 лет.

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При этом также сообщается, что, несмотря на интерес со стороны других клубов, в частности дортмундской Боруссии, сам Камарда намерен остаться в Милане.

За счет победы над Фиорентиной и ничьей в матче Ювентус - Интер (1:1) Милан сократил отставание от лидеров в таблице. Команда Стефано Пиоли занимает третье место, отставая от "нерадзурри" на шесть очков.

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