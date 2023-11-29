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МЮ в матче с Галатасараем обновил два голевых антирекорда

И вряд ли дело только в Онана.
Вчера, 23:25
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Манчестер Юнайтед продлжает обновлять различные антирекорды.

Напомним, команда Эрика тен Хага не сумела в гостях обыграть Галатасарай, закончив матч ничьей 3:3.

Таким образом Юнайтед пропустил в первых 20-ти играх текущего сезона 33 гола. Больше было только 80 лет назад в сезоне-1962/63, тогда пустили 43 гола.

Также в рамках ЛЧ МЮ пропустил уже 14 голов и стал первой английской командой с таким показателем. Предыдущий антирекорд делили все тот же МЮ образца 94/95 и Тоттенхэм 19/20 с 11-ю пропущенными голами.

Отметим, что во всех матчах на воротах стоял новичок клуба Андре Онана.

Ранее также сообщалось, что тен Хаг хочет солидное усиление уже зимой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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