МЮ в матче с Галатасараем обновил два голевых антирекорда
И вряд ли дело только в Онана.
Манчестер Юнайтед продлжает обновлять различные антирекорды.
Напомним, команда Эрика тен Хага не сумела в гостях обыграть Галатасарай, закончив матч ничьей 3:3.
Таким образом Юнайтед пропустил в первых 20-ти играх текущего сезона 33 гола. Больше было только 80 лет назад в сезоне-1962/63, тогда пустили 43 гола.
Также в рамках ЛЧ МЮ пропустил уже 14 голов и стал первой английской командой с таким показателем. Предыдущий антирекорд делили все тот же МЮ образца 94/95 и Тоттенхэм 19/20 с 11-ю пропущенными голами.
Отметим, что во всех матчах на воротах стоял новичок клуба Андре Онана.
Ранее также сообщалось, что тен Хаг хочет солидное усиление уже зимой.
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