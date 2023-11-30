Бенфика - Интер: обзор и результат матча Лиги чемпионов 29.11.2023

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Бенфика сыграла с Интером.

"Нерадзурри" ничего не нужно было в этом матче, поэтому, Симоне Индзаги выпустил на поле полурезервный состав.

"Орлы" этим с радостью воспользовались и уже в начале матча повели в счете с преимуществом в два мяча. Оба гола забил Жоау Мариу, один из которых с паса Каспера Тенгстедта.

В концовке первой 45-минутки Мариу оформил хет-трик, забив снова с паса Тенгстедта.

После этого коллектив Рогера Шмидта, вероятно, подумал, что дело сделано и решил не играть на полную во втором тайме. Иначе то, что произошло после перерыва объяснить невозможно.

На 51-й минуте отставание в счете сократил Марко Арнаутович, а через 7 минут то же самое сделал Давиде Фраттези. Удержать минимальное преимущество лиссабонцам также не удалось, ведь на 72-й минуте в их ворота был назначен пенальти, с которым не справился Анатолий Трубин.

В концовке матча Антонио Силва и вовсе оставил свою команду в меньшинстве, но, к счастью, португальцам удалось добыть хотя бы ничью.

Статистика мтача Лиги чемпионов Бенфика - Интер

Бенфика - Интер 3:3

Голы: Мариу, 5, 13, 34 - Арнаутович, 52, Фраттези 58, Санчес, 72 (пен.)

xG: 1.83 - 3.38

Удары: 11 - 14

Удары в створ ворот: 5 - 9

Владение мячом: 43% - 57%

Бенфика: Трубин – Эрснес, А. Силва, Отаменди, Морато – Флорентино (Кьокчу, 79), Невеш – Ди Мария (Араужу, 89), Р. Силва (Гувея, 90+9), Марио (Шикинью, 90+9) – Тенгстедт (Муса, 79)

Интер: Аудеро – Биссек, де Врей (Димарко, 77), Ачерби – Дармиан (Куадрадо, 68), Фраттези, Асллани, Классен (Барелла, 68), Аугусто – Арнаутович (Тюрам, 68), Санчес (Мартинес, 79)

Предупреждения: Марио, 72, Морату, 78 - Куадрадо, 76

Удаление: А. Силва, 84

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