Испанский талант, которого хотели Реал и Барса переподписал контракт с родным клубом
Нико Уильямс останется в стане Атлетика Бильбао.
Испанский талант Нико Уильямс определился со своим будущим.
Вингер, которым интересовались Реал, Барса и клубы АПЛ подписал новый контракт с Атлетиком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Читай также: Беллингем установил очередной бомбардирский рекорд Реала
Новое соглашение 21-летнего вингера с родным клубом будет действительно в течении трех лет, а старое истекало бы в конце этого сезона.
В текущем сезоне на счету Нико 1 гол и 7 ассистов в 11 матчах Ла Лиги, а также дебютный вызов в сборную Испании.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!