Испанский талант, которого хотели Реал и Барса переподписал контракт с родным клубом

Испанский талант Нико Уильямс определился со своим будущим.

Вингер, которым интересовались Реал, Барса и клубы АПЛ подписал новый контракт с Атлетиком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Новое соглашение 21-летнего вингера с родным клубом будет действительно в течении трех лет, а старое истекало бы в конце этого сезона.

В текущем сезоне на счету Нико 1 гол и 7 ассистов в 11 матчах Ла Лиги, а также дебютный вызов в сборную Испании.

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