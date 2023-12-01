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Ювентус в сумасшедшей концовке вырвал победу над Монцой и возглавил таблицу Серии А

Команды устроили безумие в компенсированное время.
Вчера, 23:52
Ювентус обыграл Монцу / Getty Images
Ювентус обыграл Монцу / Getty Images

В рамках первого матча 14-го тура чемпионата Италии Монца на своем поле принимала Ювентус.

Туринский гранд имел возможность открыть счет, но Влахович не реализовал пенальти. Голкипер Монцы совершил двойной сейв, что привело к угловому. Именно с этого стандарта и был забит гол Ювентуса, автором которого стал Рабьо.

Длительное время счет не менялся, но в компенсированное время Монца сравняла. Свой момент реализовал Карбони.

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Казалось, что матч будет доигран вничью, но гостям хватило пару минут, чтобы вырвать победу. Гатти забил за несколько мгновений до финального свистка.

В турнирной таблице Ювентус поднялся на первое место, набрав 33 балла. Монца осталась на десятой строчке с 18 очками.

Статистика матча Монца - Ювентус в чемпионате Италии

Монца - Ювентус 1:2
Голы: Карбони, 90+2 - Рабьо, 12, Гатти, 90+4

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