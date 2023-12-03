Ливерпуль - Фулхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии

В рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу Ливерпуль на своем поле принял Фулхэм.

Матч начался довольно буднично. Голом отличился Мохаммед Салах, однако, его взятие ворот было отменено.

Спустя 10 минут мерсисайдцы заработали штрафной, который взялся исполнять Трент Александр-Арнольд, и англичанин в лучших традициях Дэвида Бекхэма, Андреа Пирло и других мастеров отправил мяч в сетку ворот Бернда Лено.

Впрочем, хозяева радовались недолго ведь на 24-й минуте Фулхэм сравнял счет. К слову, сделал это воспитанник их сегодняшнего соперника Харри Уилсон.

Еще до перерыва Ливерпуль снова вышел вперед. Алексис МакАллистер перехватил мяч после неудачной игры Рауля Хименеса и дальним ударом пробил в верхний угол ворот. Для аргентинца этот гол стал дебютным в футболке "красных", но еще до перерыва его команду успели снова огорчить. В этот раз автором гола стал Кенни Тете.

Во втором тайме все самое интересное произошло в огненной концовке поединка. Вперед благодаря голу ДеКордовы-Рида на 80-й минуте вышли гости и казалось, что для Ливерпуля матч окончен, а Юрген Клопп усилил это ощущение, выпустив на поле номинального опорника Ватару Эндо, однако, немец похоже что-то знал, ведь именно новичок из Японии феноменальным ударом сравнял счет..

Точку в матче спустя минуту после гола Эндо поставил Трент Александр-Арнольд, принеся Ливерпулю важную домашнюю победу и оформив дубль уже не в таком красивом стиле, как все голы его клуба в этой встрече до этого момента.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Фулхэм

Ливерпуль - Фулхэм 4:3

Голы: Александр-Арнольд, 20, 88, МакАллистер, 38, Эндо, 87 - Уилсон, 24, Тете, 45+3, ДеКордова-Рид, 80

xG: 2.51 - 1.21

Удары: 26 - 9

Удары в створ: 12 - 5

Владение мячом: 61% - 39%

Ливерпуль: Келлегер - Александер-Арнольд, Матип (Конате, 69), ван Дейк, Цимикас - Собослаи (Гакпо, 65), Мак Аллистер (Гомес, 65), Гравенберх (Эндо, 84) - Салах, Нуньес, Диас

Фулхэм: Лено - Тете (Кастань, 75), Бесси, Рим, Робинсон - Рид (Винисиус, 90), Палинья - Уилсон (Виллиан, 62), Перейра (Керни, 62), Ивоби (Декордова-Рид, 75) - Хименес

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