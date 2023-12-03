Сон повторил антидостижение легенды АПЛ
В рамках 14-го тура чемпионата Англии встречаются Ман Сити и Тоттенхэм.
Уже в первые 10 минут зрители увидили два забитых мяча в исполнении одного и того же игрока, однако, есть нюанс.
Сон Хен-Мин сперва отличился в ворота соперника, а спустя 2 минуты "срезал" мяч в собственные, тем самым повторив антидостижение легенды АПЛ Гарета Барри.
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Барри отметился голом в чужие и в свои ворота в течении первых 10 минут поединка в матче Астон Виллы и Чарльтона в мае 1999 года. Кроме него и Сона такого в чемпионате Англии не делал никто.
Отметим, что Гарет также является обладателем положительного рекорда, а именно он является игроком с самым большим количеством проведенных матчей в элитном английском дивизионе.
На момент написания новости в матче между Ман Сити и Тоттенхэмом счет - 2:1. За "горожан" второй гол забил Фил Фоден.
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