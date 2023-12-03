iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сон повторил антидостижение легенды АПЛ

Кореец стал лишь вторым игроком в истории чемпионата Англии, который сделал подобное.
Сегодня, 19:18
Сон Хен-Мин / Getty Images
Сон Хен-Мин / Getty Images

В рамках 14-го тура чемпионата Англии встречаются Ман Сити и Тоттенхэм.

Уже в первые 10 минут зрители увидили два забитых мяча в исполнении одного и того же игрока, однако, есть нюанс.

Сон Хен-Мин сперва отличился в ворота соперника, а спустя 2 минуты "срезал" мяч в собственные, тем самым повторив антидостижение легенды АПЛ Гарета Барри.

Читай также: Ливерпуль обыграл Фулхэм в фантастическом поединке

Барри отметился голом в чужие и в свои ворота в течении первых 10 минут поединка в матче Астон Виллы и Чарльтона в мае 1999 года. Кроме него и Сона такого в чемпионате Англии не делал никто.

Отметим, что Гарет также является обладателем положительного рекорда, а именно он является игроком с самым большим количеством проведенных матчей в элитном английском дивизионе.

На момент написания новости в матче между Ман Сити и Тоттенхэмом счет - 2:1. За "горожан" второй гол забил Фил Фоден.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Манчестер Сити

Статьи по теме

"Хороший опыт": Сон прокомментировал свое антидостижение в матче против Ман Сити "Хороший опыт": Сон прокомментировал свое антидостижение в матче против Ман Сити
Манчестер Сити не сумел победить Тоттенхэм в голевой перестрелке Манчестер Сити не сумел победить Тоттенхэм в голевой перестрелке
Гвардиола призвал фанатов Манчестер Сити наслаждаться хорошими временами, пока они есть Гвардиола призвал фанатов Манчестер Сити наслаждаться хорошими временами, пока они есть
Нападающий Сити в соцсетях отреагировал на спорное решение судьи в матче с Тоттенхэмом Нападающий Сити в соцсетях отреагировал на спорное решение судьи в матче с Тоттенхэмом
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:28
Нападающий Сити в соцсетях отреагировал на спорное решение судьи в матче с Тоттенхэмом
Европа21:19
"Хороший опыт": Сон прокомментировал свое антидостижение в матче против Ман Сити
Европа20:59
Легенда Реала хочет завершить карьеру после этого сезона
Украина20:38
УХЛ: Кэпиталс обыграли Кременчуг и вернули себе первое место
Европа20:36
Манчестер Сити не сумел победить Тоттенхэм в голевой перестрелке
Европа20:29
Боруссия Д и Байер расписали скромную ничью
Формула 120:15
Феррари намерена продлить контракты с обоими пилотами, но на неравных условиях
Европа19:48
Почеттино - о матче с Брайтоном: Команда устала, но счастлива
Биатлон19:45
Самуэльссон выиграл гонку-преследование в Эстерсунде, украинцы вне очковой зоны
Европа19:21
Бавария определилась с заменой Нойеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK