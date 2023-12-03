Наполи - Интер: обзор и результат матча чемпионата Италии 03.12.2023
В рамках 14-го тура чемпионата Италии Наполи встретился с Интером.
"Нерадзурри", хотя и играли на выезде, но все же были номинальными фаворитами и принялись доказывать это уже с первых минут. Счет должен был открывать Маркус Тюрам. но он оказался в оффсайде.
В последние минуты первого тайма коллектив Симоне Индзаги все же сделал то, что было им необходимо усилиями Хакана Чалханоглу. Оставшиеся голы зрители увидели уже во втором тайме.
На старте второй 45-минутки Николо Барелла удвоил преимущество своей команды, а в концовке своего добился и уже упомянутый Маркус Тюрам.
Таким образом, Интер продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, а Наполи идет в зоне Лиги чемпионов несмотря на поражение.
Статистика матча чемпионата Испании Наполи - Интер
Наполи - Интер 0:3
Голы: Чалханоглу, 44, Барелла, 55, Тюрам, 85
xG: 1.14 - 3.16
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 4 - 4
Владение мячом: 57% - 43%
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