Наполи - Интер: обзор и результат матча чемпионата Италии 03.12.2023

В рамках 14-го тура чемпионата Италии Наполи встретился с Интером.

"Нерадзурри", хотя и играли на выезде, но все же были номинальными фаворитами и принялись доказывать это уже с первых минут. Счет должен был открывать Маркус Тюрам. но он оказался в оффсайде.

В последние минуты первого тайма коллектив Симоне Индзаги все же сделал то, что было им необходимо усилиями Хакана Чалханоглу. Оставшиеся голы зрители увидели уже во втором тайме.

На старте второй 45-минутки Николо Барелла удвоил преимущество своей команды, а в концовке своего добился и уже упомянутый Маркус Тюрам.

Таким образом, Интер продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, а Наполи идет в зоне Лиги чемпионов несмотря на поражение.

Статистика матча чемпионата Испании Наполи - Интер

Наполи - Интер 0:3

Голы: Чалханоглу, 44, Барелла, 55, Тюрам, 85

xG: 1.14 - 3.16

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 4 - 4

Владение мячом: 57% - 43%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!