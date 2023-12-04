Барселона - Атлетико 1:0 видео гола и лучших моментов матча 03.12.2023

Каталонцы победили мадридцев благодаря голу игрока, который принадлежит их сопернику.

В воскресенье, 3 декабря, состоялся центральный матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Атлетико приехал в гости к Барселоне.

Исход встречи решил один-единственный гол каталонской команды в исполнении футболиста, который принадлежит "матрасникам" - Жоау Феликс на 28-й минуте ворвался в штрафную площадь гостей и перебросил мяч через Яна Облака, вышедшего на перехват.

Как оказалось, этого вполне хватило для того, чтобы Барселона обыграла Атлетико и обошла его в турнирной таблице чемпионата Испании.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Атлетико в пятнадцатом туре Ла Лиги:

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Барселона - Атлетико 1:0

Гол: Феликс, 28.

Ожидаемые голы (xG): 2,17 - 0,60

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 17 - 12

Барселона: Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу - де Йонг, Гюндоган, Педри (Лопес, 89) - Рафинья (Ямал, 77), Левандовски, Феликс (Торрес, 77).

Атлетико: Облак - Молина (Аспиликуэта, 46), Хименес (Лино, 46), Витсель, Эрмосо, Рикельме (Корреа, 46) - Льоренте, Коке (Сауль, 65), Де Пауль - Гризманн, Мората (Депай, 65).

Предупреждения: Феликс, Торрес, Араухо, Канселу, де Йонг - Хименес, Витсель, Коке, Аспиликуэта.

Источник: MEGOGO

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