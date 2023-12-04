iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона - Атлетико 1:0 видео гола и лучших моментов матча 03.12.2023

Каталонцы победили мадридцев благодаря голу игрока, который принадлежит их сопернику.
Сегодня, 08:55
Аксель Витсель и Жоау Феликс / Getty Images
Аксель Витсель и Жоау Феликс / Getty Images

В воскресенье, 3 декабря, состоялся центральный матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Атлетико приехал в гости к Барселоне.

Исход встречи решил один-единственный гол каталонской команды в исполнении футболиста, который принадлежит "матрасникам" - Жоау Феликс на 28-й минуте ворвался в штрафную площадь гостей и перебросил мяч через Яна Облака, вышедшего на перехват.

Как оказалось, этого вполне хватило для того, чтобы Барселона обыграла Атлетико и обошла его в турнирной таблице чемпионата Испании.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Атлетико в пятнадцатом туре Ла Лиги:

Читай также: Интер на выезде разгромно победил Наполи

Барселона - Атлетико 1:0
Гол: Феликс, 28.

Ожидаемые голы (xG): 2,17 - 0,60
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 13 - 8
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 17 - 12

Барселона: Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу - де Йонг, Гюндоган, Педри (Лопес, 89) - Рафинья (Ямал, 77), Левандовски, Феликс (Торрес, 77).

Атлетико: Облак - Молина (Аспиликуэта, 46), Хименес (Лино, 46), Витсель, Эрмосо, Рикельме (Корреа, 46) - Льоренте, Коке (Сауль, 65), Де Пауль - Гризманн, Мората (Депай, 65).

Предупреждения: Феликс, Торрес, Араухо, Канселу, де Йонг - Хименес, Витсель, Коке, Аспиликуэта.

ИсточникMEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Ла Лига

Статьи по теме

Хави оценил игру Феликса в матче с Атлетико Хави оценил игру Феликса в матче с Атлетико
"У меня замерзли пальцы": Лунин оригинально поблагодарил команду после победы над Гранадой "У меня замерзли пальцы": Лунин оригинально поблагодарил команду после победы над Гранадой
Дубль Стуани в конце матча позволил Жироне добыть волевую победу над Валенсией Дубль Стуани в конце матча позволил Жироне добыть волевую победу над Валенсией
Барселона хочет пересмотреть соглашение со своим техническим спонсором Барселона хочет пересмотреть соглашение со своим техническим спонсором
Помочь журналистам

Видео

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 111:07
ФИА подождет смены регламента в 2026 году, чтобы закрыть "серые зоны" Формулы 1
Европа10:52
Гендиректор Интера прокомментировал слухи об интересе к хавбеку Наполи
Украина10:39
Заря - Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ 04.12.2023
Европа10:21
Суарес выступил с заявлением касаемо своего будущего
Формула 110:05
Руководитель Феррари знает, как заставить Ферстаппена ошибаться
Европа09:50
Один из лидеров Реала отказался от перехода в Баварию
Европа09:42
В крови, но сексуальна: футболистка поддержала свою знаменитую экс-одноклубницу, разбившую нос во время матча
Европа09:20
Хави оценил игру Феликса в матче с Атлетико
Европа08:55
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Теннис08:38
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK