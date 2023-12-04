Хави оценил игру Феликса в матче с Атлетико

Испанец в восторге от выступления своего подопечного.

Главный тренер Барселоны Хави оценил игру нападающего клуба Жоау Феликса в матче против Атлетико (1:0).

"Я видел, как Жоау работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу. Я вижу его счастливым, активным, довольным. Я сказал ему сохранять спокойствие, потому что дополнительная мотивация подстегивает, и есть вероятность перейти черту. Он играл очень умно.

Вопрос подписания Жоау скорее к директорам, но мы им довольны, очень довольны. Он хорошо выступает и работает. Ноль проблем в раздевалке, он наш джокер, еще больше сплотил команду. Рад видеть его в команде".

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"Барселона играла очень хорошо. Атлетико надавил во втором тайме, но, возможно, мы увидели лучший, самый полноценный матч Барсы в сезоне", – сказал испанец в интервью Marca.

Напомним, Феликс стал автором единственного забитого мяча в игре против Атлетико, отличившись на 28-й минуте.

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