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Феликс объяснил, почему отпраздновал гол в ворота Атлетико

Португалец поддался эмоциям.
Сегодня, 12:22
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Барселоны Жоау Феликс высказался о решении отпраздновать гол в ворота Атлетико (1:0).

"Очень важная победа. Мы знали, насколько сложной будет игра, но важнее всего было заработать три очка, и теперь мы должны думать о Жироне".

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"Реакция на гол была спонтанной. Ты испытываешь накал игры, и празднование стало чем-то вроде облегчения после того, что я пережил летом. Только близкие мне люди знают, как мы с моей семьей это переживали", – сказал португалец в интервью As.

Напомним, в текущем сезоне на счету Феликса два гола и два ассиста в 12-ти матчах Ла Лиги.

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