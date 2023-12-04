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Роналдиньо оценил шансы Мбаппе на выигрыш Золотого мяча

Бразилец верит в талантливого француза.
Сегодня, 14:24
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Бывший вингер Барселоны и ПСЖ Роналдиньо оценил шансы форварда Килиана Мбаппе на получение Золотого мяча.

"У такого отличного игрока, как он, может быть возможность выиграть Золотой мяч в любой команде, но, поскольку я люблю ПСЖ, я бы хотел, чтобы он сделал это в ПСЖ".

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"Я надеюсь, что он выиграет его. Он хороший друг и очень хороший игрок. Мне нравится его стиль игры", – сказал бразилец в интервью AFP. 

В текущем сезоне на счету Мбаппе 15 голов и 2 ассиста в 13-ти матчах Лиги 1.

 

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