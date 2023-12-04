Роналдиньо оценил шансы Мбаппе на выигрыш Золотого мяча

Бывший вингер Барселоны и ПСЖ Роналдиньо оценил шансы форварда Килиана Мбаппе на получение Золотого мяча.

"У такого отличного игрока, как он, может быть возможность выиграть Золотой мяч в любой команде, но, поскольку я люблю ПСЖ, я бы хотел, чтобы он сделал это в ПСЖ".

Читай также: Мбаппе высказался о прогрессе главного таланта ПСЖ

"Я надеюсь, что он выиграет его. Он хороший друг и очень хороший игрок. Мне нравится его стиль игры", – сказал бразилец в интервью AFP.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 15 голов и 2 ассиста в 13-ти матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!