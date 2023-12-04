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Тен Хаг потерял поддержку раздевалки Манчестер Юнайтед

Футболисты недовольны нидерландским специалистом.
Сегодня, 22:30
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг испытывает проблемы в коммуникации со своими подопечными.

Как сообщает Sky Sports, нидерландский специалист потерял поддержку почти половины раздевалки команды.

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Вся причина в том, что у тренера специфический стиль управления тен Гага управления игроками. Игроки также недовольны стилем игры команды и считают, что выполняют слишком много беговой работы на тренировках.

Тен Хаг возглавляет Манчестер Юнайтед с лета прошлого года. В текущем сезоне команда идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

Ранее бывший хавбек англичан рассказал о проблемах с дисциплиной в клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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