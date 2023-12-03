iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Ньюкасла рассказал о травме вратаря сборной Англии в игре с Манчестер Юнайтед

По словам Эдди Хау, все не очень хорошо.
Сегодня, 12:20
Ник Поуп / Getty Images
Ник Поуп / Getty Images

Во время матча 14-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (1:0) травму получил вратарь Ньюкасла Ник Поуп.

За пять минут до конца основного времени голкипер сборной Англии прыгнул в попытке отбить удар, однако после приземления он не смог самостоятельно встать и продолжить встречу.

В итоге вместо него на поле вышел Мартин Дубравка. После матча главный тренер "сорок" Эдди Хау рассказал, что именно случилось с его подопечным.

"Похоже, что Ник вывихнул плечо. У него плечо вылетело из сустава. Для него это не очень хорошо", - цитирует наставника Фабрицио Романо.

Читай также: Гвардиола призвал фанатов Манчестер Сити наслаждаться хорошими временами, пока они есть

Напомним, что главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг снова нашел положительные моменты в игре своей команды, несмотря на очередное поражение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл манчестер юнайтед АПЛ эдди хау

Статьи по теме

Тен Хаг - про матч с Ньюкаслом: Я поговорю со своей командой Тен Хаг - про матч с Ньюкаслом: Я поговорю со своей командой
Ньюкасл уверенно обыграл МЮ на своем поле Ньюкасл уверенно обыграл МЮ на своем поле
Миколенко с Эвертоном добыли выездную победу над Ноттингем Форест Миколенко с Эвертоном добыли выездную победу над Ноттингем Форест
Экс-чемпион назвал условие, при котором Фьюри будет безоговорочным фаворитом боя с Усиком Экс-чемпион назвал условие, при котором Фьюри будет безоговорочным фаворитом боя с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс13:29
Экс-чемпион назвал условие, при котором Фьюри будет безоговорочным фаворитом боя с Усиком
Украина12:58
Игрок сборной Украины сыграл впервые за восемь месяцев
Бокс12:50
Стало известно, когда Деревянченко проведет следующий бой
Украина12:45
Минай - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Биатлон12:25
Биатлон: онлайн-трансляция женской и мужской гонок преследования на первом этапе Кубка мира
Европа12:20
Тренер Ньюкасла рассказал о травме вратаря сборной Англии в игре с Манчестер Юнайтед
Европа11:58
Гвардиола призвал фанатов Манчестер Сити наслаждаться хорошими временами, пока они есть
Украина11:50
Шахтер - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа11:36
Унион провел снежный футбольный матч против Баварии, о котором знают не все
Украина11:20
Черноморец - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK