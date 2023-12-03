Тренер Ньюкасла рассказал о травме вратаря сборной Англии в игре с Манчестер Юнайтед

По словам Эдди Хау, все не очень хорошо.

Во время матча 14-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (1:0) травму получил вратарь Ньюкасла Ник Поуп.

За пять минут до конца основного времени голкипер сборной Англии прыгнул в попытке отбить удар, однако после приземления он не смог самостоятельно встать и продолжить встречу.

В итоге вместо него на поле вышел Мартин Дубравка. После матча главный тренер "сорок" Эдди Хау рассказал, что именно случилось с его подопечным.

"Похоже, что Ник вывихнул плечо. У него плечо вылетело из сустава. Для него это не очень хорошо", - цитирует наставника Фабрицио Романо.

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Напомним, что главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг снова нашел положительные моменты в игре своей команды, несмотря на очередное поражение.

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