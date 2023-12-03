Тен Хаг - про матч с Ньюкаслом: Я поговорю со своей командой

Эрик тен Хаг прокомментировал итоги матчи с Ньюкаслом.

Напомним, "дьяволы" продемонстрировали безвольную игру и заслуженно уступили "сорокам". Тен Хаг признал, что соперник был сильнее.

Как обычно, наставник МЮ не забыл снова отыскать положительные моменты в игре своей команды. В этот раз тен Хаг подчеркнул хороший камбек в игру в самом конце.

"У нас был тяжелый первый тайм. В перерыве мы сказали, что рады счету 0:0 и должны оставаться в игре.

В заключительной части матча у нас был хороший камбэк, именно такую борьбу мы и должны демонстрировать.

Я поговорю со своей командой. Мы оставались в игре до самого конца, у Регилона были хорошие моменты, мы забили, но гол отменили из-за офсайда, так что могла быть и ничья. Но следует признать, что Ньюкасл в целом заслужил победу", – приводит слова нидерландца Sky Sports.

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