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Футбол

Стало известно, что послужило причиной непристойных звуков на жеребьевке Евро

Это оказалось лишь глупым розыгрышем.
Сегодня, 00:28
Getty Images
Getty Images

В субботу, 2 декабря, состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024, которая не обошлась без небольшого инцидента.

Во время церемонии в зале начали раздаваться женские стоны, на которые отреагировали даже ведущие.

Как оказалось, их причиной стал блогер Дэниэл Jarvo Джарвис, который известен своими пранками. Ему каким-то образом удалось спрятать в зале телефон с непристойным рингтоном.

Мужчина поделился видео, на котором показал, как звонит на спрятанный телефон во время жеребьевки.

Пока неизвестно, как на это отреагируют официальные лица, но в комментариях к кидео большинство недовольно поступком Джарвиса.

Ранее, напомним, Adidas опозорился, пытаясь подколоть Дюранта.

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