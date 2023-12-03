Стало известно, что послужило причиной непристойных звуков на жеребьевке Евро

Это оказалось лишь глупым розыгрышем.

В субботу, 2 декабря, состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024, которая не обошлась без небольшого инцидента.

Во время церемонии в зале начали раздаваться женские стоны, на которые отреагировали даже ведущие.

Как оказалось, их причиной стал блогер Дэниэл Jarvo Джарвис, который известен своими пранками. Ему каким-то образом удалось спрятать в зале телефон с непристойным рингтоном.

Мужчина поделился видео, на котором показал, как звонит на спрятанный телефон во время жеребьевки.

Pranking UEFA euro 2024 Draw with sex noise https://t.co/zAo3Q1vQmk — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) December 2, 2023

Пока неизвестно, как на это отреагируют официальные лица, но в комментариях к кидео большинство недовольно поступком Джарвиса.

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