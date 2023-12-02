Организаторы Евро-2024 провели жеребьевку под "необычное" звуковое сопровождение

Можно только позавидовать выдержке некоторых участников, которые с серьезными лицами продолжили свое дело.

В субботу, 2 декабря, в немецком Гамбурге прошла жеребьевка финальной части предстоящего чемпионата Европы 2024 года, который пройдет на футбольных полях Германии.

Церемония началась с выступления оперных исполнителей, после чего все перешли к официальной части, которую все и ждали.

В жеребьевке принимали участие легенды футбола, такие как Давид Силва, Ангелос Харистеас, Стив МакМанаман, Рикардо Куарежма и другие.

Под завершение вечера, во время распределения участников четвертой корзины, в котором может занять место сборная Украины, произошла нестандартная ситуация.

Внезапно все на сцене и в трансляции начали слышать женские стоны определенного характера. Некоторые участники пришли в замешательство. В какой-то момент звук прервался, но он вернулся сразу же после того, как Италия узнала свое место в группе В.

Вполне возможно, что уже этим вечером кто-то лишится своей работы.

Напомним, что в случае, если сборная Украины станет победителем Пути В плей-офф отбора, она попадет в группу Е, где собралась интересная компания.

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