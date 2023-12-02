Чемпионат Европы-2024: результаты жеребьевки
В субботу, 2 декабря, в Эльбской филармонии немецкого Гамбурга состоялась жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы 2024 года.
В жеребьевке принимали участие 21 сборная: Германия в качестве страны-хозяйки и 20 стран, которые получили прямые путевки на турнир. К тому же свои потенциальных соперников узнали страны, которые участвуют в плей-офф отбора.
По итогам жеребьевки групповой этап будет выглядеть следующим образом:
Группа А
- Германия
- Шотландия
- Венгрия
- Швейцария
Группа В
- Испания
- Хорватия
- Италия
- Албания
Группа С
- Словения
- Дания
- Сербия
- Англия
Группа D
- Победитель Пути А (Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия)
- Нидерланды
- Австрия
- Франция
Группа E
- Бельгия
- Словакия
- Румыния
- Победитель Пути В (Израиль, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина)
Группа F
- Турция
- Победитель Пути С (Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан)
- Португалия
- Чехия
Напомним, что сборная Украины будет участвовать в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года по Пути В, где ее первым соперником станет сборная Боснии и Герцеговины.
В случае победы команда Сергея Реброва встретится с победителем пары Исландия - Израиль в матче за путевку на турнир.
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