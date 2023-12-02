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Чемпионат Европы-2024: результаты жеребьевки

Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки европейского международного турнира, который пройдет следующим летом в Германии.
Сегодня, 19:53
Кубок чемпионата Европы / Getty Images
Кубок чемпионата Европы / Getty Images

В субботу, 2 декабря, в Эльбской филармонии немецкого Гамбурга состоялась жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы 2024 года.

В жеребьевке принимали участие 21 сборная: Германия в качестве страны-хозяйки и 20 стран, которые получили прямые путевки на турнир. К тому же свои потенциальных соперников узнали страны, которые участвуют в плей-офф отбора.

По итогам жеребьевки групповой этап будет выглядеть следующим образом:

Группа А

  1. Германия
  2. Шотландия
  3. Венгрия
  4. Швейцария

Группа В

  1. Испания
  2. Хорватия
  3. Италия
  4. Албания

Группа С

  1. Словения
  2. Дания
  3. Сербия
  4. Англия

Группа D

  1. Победитель Пути А (Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия)
  2. Нидерланды
  3. Австрия
  4. Франция

Группа E

  1. Бельгия
  2. Словакия
  3. Румыния
  4. Победитель Пути В (Израиль, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина)

Группа F

  1. Турция
  2. Победитель Пути С (Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан)
  3. Португалия
  4. Чехия

Напомним, что сборная Украины будет участвовать в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года по Пути В, где ее первым соперником станет сборная Боснии и Герцеговины.

В случае победы команда Сергея Реброва встретится с победителем пары Исландия - Израиль в матче за путевку на турнир.

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