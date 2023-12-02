Чемпионат Европы-2024: результаты жеребьевки

Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки европейского международного турнира, который пройдет следующим летом в Германии.

В субботу, 2 декабря, в Эльбской филармонии немецкого Гамбурга состоялась жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы 2024 года.

В жеребьевке принимали участие 21 сборная: Германия в качестве страны-хозяйки и 20 стран, которые получили прямые путевки на турнир. К тому же свои потенциальных соперников узнали страны, которые участвуют в плей-офф отбора.

По итогам жеребьевки групповой этап будет выглядеть следующим образом:

Группа А

Германия Шотландия Венгрия Швейцария

Группа В

Испания Хорватия Италия Албания

Группа С

Словения Дания Сербия Англия

Группа D

Победитель Пути А (Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия) Нидерланды Австрия Франция

Группа E

Бельгия Словакия Румыния Победитель Пути В (Израиль, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина)

Группа F

Турция Победитель Пути С (Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан) Португалия Чехия

Напомним, что сборная Украины будет участвовать в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года по Пути В, где ее первым соперником станет сборная Боснии и Герцеговины.

В случае победы команда Сергея Реброва встретится с победителем пары Исландия - Израиль в матче за путевку на турнир.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!