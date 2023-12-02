Adidas опозорился при попытке подколоть Дюранта, у которого контракт с Nike

Компания хотела затем немного сгладить ситуацию, но получилось так себе.

Adidas и суперзвезда Финикса Кевин Дюрант стали участниками короткой перепалки в социальных сетях.

Как сообщает BasketNews, все началось с того, что молодая звезда Миннесоты Энтони Эдвардс выразил надежду, что 35-летний форвард однажды примерит его первые именные кроссовки от Adidas под названием AE1.

Дюрант, у которого заключен личный контракт с Nike, заскочил в X, где ответил: "НИКОГДА не увидите меня в этих мазаф*керах". Человек, который отвечает за аккаунт Adidas в Х, решил в свою очередь ответить Кей Ди, написав: "Старичок, ты все равно скоро выйдешь на пенсию".

Видимо, человек понял, что он написал, и в итоге твит был удален. Однако Интернет все помнит.

UPDATE: Adidas has deleted it's reply to Kevin Durant pic.twitter.com/IPqLJd4krS — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 1, 2023

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Затем он решил снизить градус, сделав отсылку на скандал, связанный с фейковыми аккаунтами Дюранта.

"Задумывалось отправить это с фейкового аккаунта", - гласит новый твит от Adidas.

meant to send that from the burner account… — adidas (@adidas) December 1, 2023

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