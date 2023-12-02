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Баскетбол

Американский миллиардер и кинопродюсер приобретет 15% акций Индианы

Еще до сделки он уже владел частью акций организации.
Сегодня, 16:36
Стивен Рейлс / Getty Images
Стивен Рейлс / Getty Images

Герберт Саймон, председатель и владелец Pacers Sports & Entertainment, владеющей Индиана Пэйсерс, объявил о продаже 15% акций франшизы миллиардеру и кинопродюсеру Стивену Рейлсу, сообщает The Athletic.

Стоит отметить, что Рейлс уже владеет 5% акций, так что сделка расширит его влияние на команду. Однако руководство Пэйсерс останется под контролем семьи Саймонов.

По информации Forbes, Рейлс потратил в общей сложности 525,5 миллиона долларов, чтобы стать обладателем 20% акций клуба. Состояние 72-летнего американца оценивается в 7,5 миллиарда.

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Стивен Рэйлс - основатель Danaher Corporation, глобальной компании в области медико-биологических наук, которая разрабатывает, производит и распространяет медицинскую продукцию.

Danaher Corporation владеет Beckman Coulter, фармацевтической компанией из Индианы. У Рэйлса сильные связи с Индианой, поскольку он является выпускником Университета ДеПау.

Он также создал кинокомпанию Indian Paintbrush, которая работает с известным режиссером Уэсом Андерсоном, включая фильм "Город астероидов", вышедший в 2023 году.

Напомним, что ранее стало известно о продаже Марком Кьюбаном контрольного пакета акций Даллас Маверикс.

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