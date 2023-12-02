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Баскетбол

Победитель Слэм-данк контеста-2013 объявил о завершении карьеры

В достаточно молодом возрасте Терренс Росс решил закончить с баскетболом.
Сегодня, 16:17
Терренс Росс / Getty Images
Терренс Росс / Getty Images

Терренс Росс, ставший победителем Слэм-данк контеста звездного уик-энда 2013 года, объявил о завершении карьеры, сообщает BasketNews.

О таком решении 32-летний свингмен поведал во время своего подкаста "The T.Ross Podcast".

"Сейчас я думаю, тем более, что прошло некоторое время, что я закончил. Я начинаю понимать, как сильно мне нравится быть дома и просто играть роль отца, просто быть частью своей семьи", - сказал Росс.

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На драфте 2012 года Торонто выбрал Терренса Росса под общим восьмым пиком. Всю свою карьеру он провел в НБА, выступая за такие команды, как Торонто, Орландо и Финикс.

В лиге Росс провел 11 лет и сыграл 733 матча, в которых набирал в среднем 11,0 очка, 2,8 подбора и 1,3 передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Терренс Росс

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