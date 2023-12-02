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Баскетбол

Юный баскетболист избежал 28 лет тюремного заключения, признав себя виновным по одному пункту обвинения

Майки Уильямс пошел на сделку со следствием, чтобы выбраться из тяжелой ситуации.
Сегодня, 16:00
Майки Уильямс / Getty Images
Майки Уильямс / Getty Images

В октябре этого года над игроком Университета Мемфиса Майки Уильямсом нависла серьезная угроза - 28 лет тюремного заключения за предъявленное обвинение в нескольких преступлениях с применением огнестрельного оружия.

Однако можно считать, что судьба его пощадила. Как сообщает Fox News, Уильямс пошел на сделку со следствием. Баскетболист признал себя виновным по одному пункту обвинения.

В рамках сделки он должен будет пройти курсы по безопасному обращению с оружием и управлению гневом, а также посещать занятия по когнитивно-поведенческой терапии.

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К тому же ему назначат 80 часов общественных работ. Затем он вновь предстанет перед судом 12 августа 2024 года для вынесения приговора.

По информации источника, если он выполнит все условия, его обвинение будет уменьшено до мелкого правонарушения.

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