Вместо светлого будущего в НБА игрок рискует получить 28 лет за решеткой

Университет Мемфиса получил одного из лучших юных талантов страны, но, к сожалению, программа смогла его потерять.

Как сообщает ESPN, Майки Уильямсу предъявлено обвинение в нескольких преступлениях с применением огнестрельного оружия.

Обвинения в основном являются результатом ссоры, произошедшей в марте этого года. Теперь судья Верховного суда приказал звезде студенческого баскетбола предстать перед судом.

Так как обвинения получаются очень серьезными, Уильямс приблизил свою профессиональную карьеру к ее преждевременному окончанию - ему грозит до 28 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным.

Обвинение игроку будет предъявлено 24 октября.

BREAKING: Mikey Williams has been ordered to stand trial in California for 6 felony gun charges.



Williams is currently facing a maximum of 28 years in prison for this charge 😳 pic.twitter.com/UpiYE1AxtP