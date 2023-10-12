iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Вместо светлого будущего в НБА игрок рискует получить 28 лет за решеткой

То чувство, когда баскетболист воспринял выражение "Мартовское безумие" слишком буквально.
Сегодня, 00:59
Майки Уильямс / Getty Images
Майки Уильямс / Getty Images

Университет Мемфиса получил одного из лучших юных талантов страны, но, к сожалению, программа смогла его потерять.

Как сообщает ESPN, Майки Уильямсу предъявлено обвинение в нескольких преступлениях с применением огнестрельного оружия.

Обвинения в основном являются результатом ссоры, произошедшей в марте этого года. Теперь судья Верховного суда приказал звезде студенческого баскетбола предстать перед судом.

Так как обвинения получаются очень серьезными, Уильямс приблизил свою профессиональную карьеру к ее преждевременному окончанию - ему грозит до 28 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным.

Обвинение игроку будет предъявлено 24 октября.

Читай также: Шарлотт отчислил самопровозглашенного "величайшего игрока НБА"

По информации источника, 19-летнего Уильямса обвиняют в стрельбе, произошедшей возле его дома в Сан-Диего 27 марта.

Уильямс якобы открыл огонь по машине с пятью пассажирами после того, как завязалась ссора. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

И хотя отмечается, что ни один из свидетелей не видел, как Уильямс стрелял из пистолета, считается, что имеется достаточно доказательств, чтобы продвинуть дело вперед, учитывая, что свидетели действительно видели, как он носил оружие и угрожал им.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис

Статьи по теме

Экс-защитник Бостона и Мемфиса избежал тюремного заключения за мошенничество Экс-защитник Бостона и Мемфиса избежал тюремного заключения за мошенничество
Мемфис, Коби и собственное лого: Морант похвастался новыми татуировками на все тело Мемфис, Коби и собственное лого: Морант похвастался новыми татуировками на все тело
Полиция арестовала лучшего друга Моранта Полиция арестовала лучшего друга Моранта
"Горжусь успехом, которого мы добились": Смарт попрощался с Бостоном "Горжусь успехом, которого мы добились": Смарт попрощался с Бостоном
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

НБА00:59
Вместо светлого будущего в НБА игрок рискует получить 28 лет за решеткой
НБА00:24
Шарлотт отчислил самопровозглашенного "величайшего игрока НБА"
Европа00:05
Экс-чемпион мира по боксу признался, что хотел бы встретиться на одном ринге с Роналду
Вчера, 23:59
Европа23:59
Форвард Манчестер Юнайтед минувшим летом мог оказаться в Саудовской Аравии
Украина23:39
ФСК Мариуполь - Заря: онлайн-трансляция матча кубка Украины
Теннис23:22
"Да ни за что": Батлер не откажется от своей любви ради титула чемпиона НБА
Европа22:58
Ливерпуль постарается зимой усилить линию обороны
Украина22:50
Клубы УПЛ провели заседание с Комитетом арбитров УАФ
Европа22:25
Барселона следующим летом подпишет одного из лидеров сборной Испании
НБА22:19
Тренер Лейкерс рассказал, чего он ожидает от Дэвиса в каждом матче сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK