Вместо светлого будущего в НБА игрок рискует получить 28 лет за решеткой

То чувство, когда баскетболист воспринял выражение "Мартовское безумие" слишком буквально.

Университет Мемфиса получил одного из лучших юных талантов страны, но, к сожалению, программа смогла его потерять.

Как сообщает ESPN, Майки Уильямсу предъявлено обвинение в нескольких преступлениях с применением огнестрельного оружия.

Обвинения в основном являются результатом ссоры, произошедшей в марте этого года. Теперь судья Верховного суда приказал звезде студенческого баскетбола предстать перед судом.

Так как обвинения получаются очень серьезными, Уильямс приблизил свою профессиональную карьеру к ее преждевременному окончанию - ему грозит до 28 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным.

Обвинение игроку будет предъявлено 24 октября.

BREAKING: Mikey Williams has been ordered to stand trial in California for 6 felony gun charges.



Williams is currently facing a maximum of 28 years in prison for this charge 😳 pic.twitter.com/UpiYE1AxtP — Legion Hoops (@LegionHoops) October 11, 2023

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По информации источника, 19-летнего Уильямса обвиняют в стрельбе, произошедшей возле его дома в Сан-Диего 27 марта.

Уильямс якобы открыл огонь по машине с пятью пассажирами после того, как завязалась ссора. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

И хотя отмечается, что ни один из свидетелей не видел, как Уильямс стрелял из пистолета, считается, что имеется достаточно доказательств, чтобы продвинуть дело вперед, учитывая, что свидетели действительно видели, как он носил оружие и угрожал им.

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