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Баскетбол

Шарлотт отчислил самопровозглашенного "величайшего игрока НБА"

Баскетболист, который потребовал обмен, получил трейд из команды прямиком на рынок свободных агентов.
Сегодня, 00:24
Кай Джонс / Getty Images
Кай Джонс / Getty Images

Шарлотт принял решение отчислить Кая Джонса, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее 22-летний бигмен публично потребовал обмен, написав об этом в социальных сетях. За это НБА имеет право оштрафовать его на 150 тысяч долларов и/или отстранить его от матчей.

В итоге Хорнетс решили ничего не выдумывать и просто отказались от игрока, который в последнее время принес команде много проблем и ненужного внимания.

Напомним, что не так давно Шарлотт отстранил Кая Джонса от всех командных мероприятий после его прямого эфира в Instagram. Фанаты предположили, что игрок находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения из-за своего поведения.

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Затем он провозгласил себя величайшим игроком в истории НБА, также заявив, что обыграет ЛеБрона Джеймса в игре один на один.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс

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