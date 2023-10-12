Шарлотт отчислил самопровозглашенного "величайшего игрока НБА"

Баскетболист, который потребовал обмен, получил трейд из команды прямиком на рынок свободных агентов.

Шарлотт принял решение отчислить Кая Джонса, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее 22-летний бигмен публично потребовал обмен, написав об этом в социальных сетях. За это НБА имеет право оштрафовать его на 150 тысяч долларов и/или отстранить его от матчей.

The Charlotte Hornets have waived former first-round pick Kai Jones, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/53L73V4H49 — Shams Charania (@ShamsCharania) October 11, 2023

В итоге Хорнетс решили ничего не выдумывать и просто отказались от игрока, который в последнее время принес команде много проблем и ненужного внимания.

Напомним, что не так давно Шарлотт отстранил Кая Джонса от всех командных мероприятий после его прямого эфира в Instagram. Фанаты предположили, что игрок находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения из-за своего поведения.

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Затем он провозгласил себя величайшим игроком в истории НБА, также заявив, что обыграет ЛеБрона Джеймса в игре один на один.

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