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"Да ни за что": Батлер не откажется от своей любви ради титула чемпиона НБА

И речь идет даже не про любимого человека.
Вчера, 23:22
Джимми Батлер / Getty Images
Джимми Батлер / Getty Images

Джимми Батлер - один из самых трудоспособных и отчаянных игроков нынешней НБА.

Джимбо дважды за последние четыре сезона выводил Хит в Финал НБА и оба раза он оставался ни с чем. Выиграть чемпионский перстень - главная мечта каждого баскетболиста.

Звезда Майами невероятно сильно любит соперничество, однако его отчаяния все равно не хватит, чтобы отказаться от того, что занимает в его сердце особенное место.

Как сообщает Sportskeeda, журналист Sport Illustrated Рохан Надкарни спросил его, готов ли он отказаться от кофе на год в обмен на титул НБА. На это Батлер ответил достаточно лаконично: "Да ни за что".

Для фанатов, которые внимательно следят за карьерой и жизнью Батлера, его реакция, конечно, не кажется удивительной. 

В "пузыре" в Орландо 2020 года Батлер решил подзаработать на игроках НБА, которые практически все время сидели в отеле, продавая им кофе за 20 долларов за чашку. А годом спустя он решил запустить свой собственный бренд кофе под названием "Bigface".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Джимми Батлер

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