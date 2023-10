"Да ни за что": Батлер не откажется от своей любви ради титула чемпиона НБА

Джимми Батлер - один из самых трудоспособных и отчаянных игроков нынешней НБА.

Джимбо дважды за последние четыре сезона выводил Хит в Финал НБА и оба раза он оставался ни с чем. Выиграть чемпионский перстень - главная мечта каждого баскетболиста.

Звезда Майами невероятно сильно любит соперничество, однако его отчаяния все равно не хватит, чтобы отказаться от того, что занимает в его сердце особенное место.

Как сообщает Sportskeeda, журналист Sport Illustrated Рохан Надкарни спросил его, готов ли он отказаться от кофе на год в обмен на титул НБА. На это Батлер ответил достаточно лаконично: "Да ни за что".

This did not make the story, but I asked Jimmy Butler if he would be willing to give up coffee for a year in exchange for an NBA title, and this was his response: https://t.co/cOAcUhbevq pic.twitter.com/f3IiLLUNIm