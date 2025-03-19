Звездный ветеран установил рекорд франшизы НБА

Баскетболист Голден Стэйт Уорриорз Джимми Батлер вписал свое имя в историю франшизы.

Как сообщает StatMuse, благодаря результативному матчу против Милвоки Бакс, Батлер стал игроком, который быстрее всех в истории «воинов» набрал 100 подборов и 100 ассистов. Сейчас у Джимми 104 результативных передач и 101 подбор.

Конкретно в поединке с Бакс на счету Батлера 24 набранных очка, 8 подборов и 10 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что член зала славы раскритиковал Леня.

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