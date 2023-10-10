iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Игрок Шарлотт, подозреваемый в употреблении наркотиков, запросил обмен

Теперь лига имеет право либо оштрафовать его на крупную сумму либо вовсе отстранить от матчей.
Сегодня, 14:59
Кай Джонс / Getty Images
Кай Джонс / Getty Images

Недавно Шарлотт отстранил Кая Джонса на неопределенный период после того, как игрок очень странно себя вел во время прямого эфира в Instagram.

Он очень быстро говорил, при этом бессвязно, а также сильно потел. Стены его комнаты были исписаны мелками.

Фанаты начали беспокоиться, выразив предположение, что 22-летний бигмен находился в состоянии алкогольного/наркотического опьянения или страдает каким-либо серьезным психическим заболеванием.

К тому же он называл себя едва ли не величайшим баскетболистом в истории, что он продолжает делать до сих пор.

В своих социальных сетях он сообщил, что официально подал запрос об обмене из Шарлотт. Он также оставил хэштег #GOATLIFE (жизнь величайшего).

Читай также: Лень: Лучшая помощь для Украины - дать больше оружия

Согласно правилам НБА, лига теперь имеет право оштрафовать игрока на 150 тысяч долларов и/или отстранить от матчей за публичный запрос обмена.

Стоит отметить, что после своего печально известного эфира Джонс открыто раскритиковал нескольких своих товарищей по команде, особенно Ника Ричардса и Марка Уильямса. С тех пор все игроки Хорнетс отписались от него в социальных сетях.

Он также опубликовал пост, в котором заявил, что обыграет ЛеБрона Джеймса в игре один на один.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс

Статьи по теме

Шарлотт отстранил игрока, которого подозревают в употреблении наркотиков Шарлотт отстранил игрока, которого подозревают в употреблении наркотиков
Джордан стал богаче на три миллиарда долларов, завершив продажу Шарлотт Джордан стал богаче на три миллиарда долларов, завершив продажу Шарлотт
Совет управляющих НБА одобрил продажу Джорданом контрольного пакета акций Шарлотт Совет управляющих НБА одобрил продажу Джорданом контрольного пакета акций Шарлотт
"Я причинил боль и позор": игрок, избивший свою жену, готовится вернуться в НБА "Я причинил боль и позор": игрок, избивший свою жену, готовится вернуться в НБА
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа18:37
Севилью возглавил тренер без опыта работы в Европе
Украина18:30
Лучший игрок тура УПЛ: Буяльский признан лучшим, хоть Динамо и проиграло
Украина18:10
Лучший тренер тура УПЛ: Калитвинцев стал лучшим, победив Луческу
Формула 118:03
Пирелли останется поставщиком шин до 2027 года
Бокс17:55
Тренер конголезского боксера сделал смелый прогноз на возможный бой с Усиком
Другие17:41
Сборная Украины по сумо выиграла медальный зачет ЧМ-2023
Бокс17:30
Промоутер Фьюри назвал единственный способ, как Усик может победить Тайсона
Украина17:06
"Суркис оплатил еще 10 дней": Алиев рассказал подробности состояния Милевского
Европа16:43
Без Олд Траффорд и Энфилда: определились стадионы, на которых пройдет Евро-2028
Европа16:24
"Какой же игрок": Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK