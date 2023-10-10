Игрок Шарлотт, подозреваемый в употреблении наркотиков, запросил обмен

Теперь лига имеет право либо оштрафовать его на крупную сумму либо вовсе отстранить от матчей.

Недавно Шарлотт отстранил Кая Джонса на неопределенный период после того, как игрок очень странно себя вел во время прямого эфира в Instagram.

Он очень быстро говорил, при этом бессвязно, а также сильно потел. Стены его комнаты были исписаны мелками.

Фанаты начали беспокоиться, выразив предположение, что 22-летний бигмен находился в состоянии алкогольного/наркотического опьянения или страдает каким-либо серьезным психическим заболеванием.

К тому же он называл себя едва ли не величайшим баскетболистом в истории, что он продолжает делать до сих пор.

В своих социальных сетях он сообщил, что официально подал запрос об обмене из Шарлотт. Он также оставил хэштег #GOATLIFE (жизнь величайшего).

I have officially requested to be traded from the Charlotte Hornets. #GOATLIFE — Kai Jones (@242_jones) October 9, 2023

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Согласно правилам НБА, лига теперь имеет право оштрафовать игрока на 150 тысяч долларов и/или отстранить от матчей за публичный запрос обмена.

Стоит отметить, что после своего печально известного эфира Джонс открыто раскритиковал нескольких своих товарищей по команде, особенно Ника Ричардса и Марка Уильямса. С тех пор все игроки Хорнетс отписались от него в социальных сетях.

Он также опубликовал пост, в котором заявил, что обыграет ЛеБрона Джеймса в игре один на один.

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