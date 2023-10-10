Игрок Шарлотт, подозреваемый в употреблении наркотиков, запросил обмен
Недавно Шарлотт отстранил Кая Джонса на неопределенный период после того, как игрок очень странно себя вел во время прямого эфира в Instagram.
Он очень быстро говорил, при этом бессвязно, а также сильно потел. Стены его комнаты были исписаны мелками.
Фанаты начали беспокоиться, выразив предположение, что 22-летний бигмен находился в состоянии алкогольного/наркотического опьянения или страдает каким-либо серьезным психическим заболеванием.
К тому же он называл себя едва ли не величайшим баскетболистом в истории, что он продолжает делать до сих пор.
В своих социальных сетях он сообщил, что официально подал запрос об обмене из Шарлотт. Он также оставил хэштег #GOATLIFE (жизнь величайшего).
I have officially requested to be traded from the Charlotte Hornets. #GOATLIFE— Kai Jones (@242_jones) October 9, 2023
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Согласно правилам НБА, лига теперь имеет право оштрафовать игрока на 150 тысяч долларов и/или отстранить от матчей за публичный запрос обмена.
Стоит отметить, что после своего печально известного эфира Джонс открыто раскритиковал нескольких своих товарищей по команде, особенно Ника Ричардса и Марка Уильямса. С тех пор все игроки Хорнетс отписались от него в социальных сетях.
Он также опубликовал пост, в котором заявил, что обыграет ЛеБрона Джеймса в игре один на один.
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