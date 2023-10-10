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Лень: Лучшая помощь для Украины - дать больше оружия

Украинский баскетболист дал интервью, в котором рассказал о Сакраменто, событиях прошлого сезона, а также войне в Украине.
Сегодня, 09:07
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Центровой Сакраменто и сборной Украины Алексей Лень в интервью для Sactown Sports высказался на несколько важных тем.

Сначала 30-летний баскетболист поведал о нынешнем положении дел в коллективе, который готовится к новому сезону.

“Команда сыграна, состав почти не изменился, тренерский штаб остался прежним. Считаю, что в этом сезоне мы наберем обороты гораздо быстрее, чем год назад. В прошлом сезоне мне было не приятно сидеть в запасе. У каждого игрока есть эго. Это нелегко, когда кто-то играет не очень качественно, а ты все равно смотришь за матчем со стороны".

"Но я сконцентрировался на ежедневных тренировках, продолжал работать, выполнял дополнительные бросковые упражнения. Тренерский штаб помог мне оставаться сосредоточенным. Мне говорили, что нужно подождать. Шанс может появиться или нет, но всегда нужно быть готовым", - цитирует игрока официальный сайт ФБУ.

Алексей рассказал, как в прошлом сезоне главный тренер "королей" Майк Браун предупредил его, что у него будет несколько матчей в конце регулярного сезона, чтобы набрать форму перед первым для франшизы за 16 лет постсезоном.

"Майк Браун подошел ко мне за 5 матчей к концу регулярного чемпионата и спросил: "Ты готов?". Я ответил, что мне нужно несколько игр, чтобы втянуться в игровой ритм, почувствовать ноги. Он сказал, что у меня будут эти 5 матчей. и я должен набрать форму к началу плей-офф. Я отреагировал с восторгом: "Наконец-то это произошло".

Источник: Getty Images

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"Честно говоря, я удивился. Обычно команда делает ставку на определенную группу игроков в первых 50-60 матчах сезона и потом ничего не меняет. Я не попадал в ротацию, но был готов в любое время в нее влиться, подстраховать одноклубников в случае травм и тому подобное".

По мнению Леня, Сакраменто сможет пройти первый раунд плей-офф в следующем сезоне.

"Главное изменение по сравнению с предыдущим сезоном? Я чувствую лучшую коммуникацию со всеми в команде. Для меня первостепенное значение имеют отношения и связь с партнерами. У нас остались незавершенные дела с прошлого сезона. Считаю, что мы должны были побеждать Голден Стейт в 7 матче первого раунда плей-офф".

"Мы пройдем эту стадию, если каждый покажет небольшой прогресс в этом сезоне. Команда сыграна, все знают сильные и слабые стороны своих одноклубников. Влиться в сезон будет легко. Мы понимаем, чего ожидать друг от друга, лучше общаемся и взаимодействуем на паркете".

Источник: Getty Images

Его также спросили о ситуации в Украине. Алексей заявил, что для успешной обороны в войне с российскими оккупантами союзники должны дат больше оружия.

"Ситуация в Украине? Лучшая помощь – предоставить нам как можно больше оружия, это потребность номер один. Пока у нас нет преимущества в этом компоненте. Враг имеет преимущество в количестве людей, артиллерии и остальном. Поэтому потребность номер один – помощь в получении оружия".

"Надо донатить. У меня есть собственный фонд. Я помогаю беженцам из Украины, потому что НБА запрещает игрокам напрямую помогать армии. Есть такое ограничение, поэтому фонд Леня помогает беженцам – людям, потерявшим семью и дома, переехали в другую страну. Я стараюсь помочь им любыми возможными способами".

Напомним, что Алексей Лень сыграл в недавнем матче Сакраменто в рамках предсезонной подготовки, однако его команда уступила Торонто.

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