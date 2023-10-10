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Обозреватель Филадельфии был уволен за пост солидарности с палестинцами

Джексон Фрэнк решил ответить на публикацию 76-х в поддержку Израиля - и вот что из этого вышло.
Сегодня, 08:08
Джоэл Эмбиид и Тайриз Мэкси / Getty Images
Джоэл Эмбиид и Тайриз Мэкси / Getty Images

После того, как состоялось нападение боевиков ХАМАСа на Израиль, Филадельфия опубликовала пост в социальных сетях, в котором выступила со словами поддержки в адрес израильского народа.

"Мы поддерживаем народ Израиля и присоединяемся к нему в скорби по сотням невинных жизней, погибших в результате терроризма от рук ХАМАС", - говорится в заявлении Сиксерс.

На этот пост решил ответить Джексон Фрэнк, новый обозреватель Филадельфии. Ему не понравилось то, что он увидел, и решил ответить, написав: "Этот пост отстой! Всегда солидарен с Палестиной".

Источник: скриншот

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Это было не лучшее его решение, так как организация решила расстаться с журналистом, который был нанят на работу лишь месяц назад, сообщает New York Post.

"С сегодняшнего дня мистер Фрэнк больше не работает в PhillyVoice.com", — заявил генеральный директор PhillyVoice.com Хэл Доннелли.

"Мы поддерживаем всех, кто абсолютно возмущен бессмысленными нападениями в Израиле, гибелью невинных людей и насилием против мирного населения".

Стоит отметить, что после данного события Джексон Фрэнк удалил свой аккаунт.

Ранее стало известно, что родственник экс-игрока Ливерпуля отбил атаку ХАМАСа на свой дом, убив нескольких террористов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс

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