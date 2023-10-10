НБА. Предсезонные матчи: Михайлюк сыграл, но Бостон проиграл Нью-Йорку, Холмгрен переиграл Вембаньяму

В ночь на вторник, 10 октября, состоялось три матча в рамках предсезонной подготовки НБА.

Святослав Михайлюк, в отличие от игры с Филадельфией, вышел на паркет в поединке с Нью-Йорком, тем самым дебютировав за Бостон (хоть и не в официальной игре).

Украинец за 25 минут на площадке успел набрать 15 очков, 3 подбора, 4 фола, реализовав 5 из 9 бросков с игры (3 из 7 - трехочковые).

Однако это не помогло его команде победить - Селтикс уступили Никс со счетом 107:114.

Нью-Йорк – Бостон 114:107 (28:29, 29:22, 34:34, 23:22)

Нью-Йорк: Барретт (12), Рэндл (11), Брансон (10), Робинсон (10 + 7 подборов), Граймс (6) – старт; Куикли (21), Фурнье (11), Хартенштайн (9), ДиВинченцо (8), МакБрайд (6), Топпин (4), Джеффрис (3), Найт (3), Симс (0 + 7 подборов), Браун (0).

Бостон: Притчард (21), Бэнтон (20), Бриссетт (10), Хаузер (6 + 8 подборов), Корнет (4) – старт; Михайлюк (15), Стивенс (11 + 8 подборов), Кета (7), Дэвисон (5), Уолш (4 + 7 подборов), Стюард (3), Гэбриэл (1).

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Свои полуофициальные дебюты совершили молодые "гиганты" НБА Чет Холмгрен и Виктор Вембаньяма, ранее игравшие лишь в рамках Летней лиги.

Их очное противостояние завершилось победой американца: Чет на одно очко перебросал Виктора, а Оклахома набрала на одно очко больше, чем Сан-Антонио.

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 122:121 (30:43, 44:38, 30:17, 18:23)

Оклахома-Сити: Холмгрен (21 + 9 подборов), Дорт (14), Джейлен Уильямс (12), Гидди (10), Уоллес (2) – старт; Джо (14), Бертанс (12), Уотерс (9), Дженг (9 + 9 подборов), Мэнн (8), Джейлин Уильямс (5 + 7 подборов), Уиггинс (4), Робинсон-Эрл (2), Уайт (0), Джонсон (0), К. Уильямс (0), Сарр (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (20), Коллинз (15), Джонс (12 + 6 передач), Васселл (6), Шэмпени (3) – старт; Брэнэм (15), МакДермотт (12), Уэсли (7), Осман (7), Грэм (6), Райс (6), Бэсси (6 + 12 подборов), Мамукелашвили (2), Барлоу (0), Сиссоко (0).

Финальной встречей ночи (для американцев - вечера) стал поединок Лейкерс и Бруклина.

ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис хоть и сыграли, но каждый, ожидаемо, отыграл не больше 20 минут. Но даже этого было достаточно, чтобы обыграть Нетс.

Также нельзя не отметить возвращение Бена Симмонса, который не выходил на паркет с 16 февраля.

Лейкерс – Бруклин 129:126 (34:35, 41:26, 35:41, 19:24)

Лейкерс: Ривз (18), Расселл (14 + 6 передач), Принс (13), Дэвис (13 + 7 подборов), Джеймс (10) – старт; Хачимура (19), Вуд (10), Льюис (10), Хэйс (8 + 7 подборов), Винсент (6), Каслтон (5), Кристи (3), Фадж (0), Худ-Шифино (0), Ходж (0).

Бруклин: Томас (26), Динуидди (12), Симмонс (10), Бриджес (8), Клэкстон (7) – старт; Уокер (14), Уотфорд (10), Финни-Смит (7), Брукс (6), Смит (6), О'Нил (6), Клауни (5 + 8 подборов), Бэйзли (4 + 5 потерь), Джайлз (4), Уилсон (1), Шарп (0).

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