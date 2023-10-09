MVP и команда недели в Суперлиге: Капитан Днепра забрал награду лучшему игроку

ISPORT.ua предлагает ознакомиться со списком баскетболистов, которые были названы лучшими по итогам недель Суперлиги Favbet.

3 октрября стартовал новый сезон Суперлиги Favbet, в котором принимают участие 11 команд.

Все поединки пройдут в киевском и ивано-франковском баблах, и лишь восемь команд пробьются в плей-офф.

После каждого недели ФБУ будет выбирать команду недели, а также лучшего игрока.

1 неделя (3-8 октября)

Команда недели

Элайджа Джойнер (Ровно) - 13.7 очка, 9.0 передачи, 3.7 подбора, 2.7 перехвата (РЭ 20.3)

Сергей Старцев (Говерла) - 18.3 очка, 4.3 подбора, 4.3 передачи (РЕ 18.0)

Джакор Нельсон (Галычына) - 25.0 очка, 4.3 подбора, 3.3 перехвата, 2.3 передачи (РЕ 19.7)

Станислав Тимофеенко (Днепр) - 15.0 очка, 7.7 подбора (РЕ 16.3)

Андрей Агафонов (Черкаськи Мавпы) - 14.3 очка, 7.0 подбора, 3.3 передачи, 2.0 блок-шота (РЕ 21.0)

MVP недели

MVP недели был признан капитан Днепра Станислав Тимофеенко. Его команда стала единственной, кто сыграл на первой неделе без поражений, к тому же Днепр обыграл чемпиона Украины Будивельник. Сам же Станислав был самым эффективным игроком своей команды, принося побду за победой.

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