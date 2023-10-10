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Родственник бывшего игрока Ливерпуля убил террористов ХАМАСа, спасая свою семью

Бенаюн поделился крайне непринятой историей.
Сегодня, 00:50
Йосси Бенаюн / Getty Images
Йосси Бенаюн / Getty Images

Бывший полузащитник Ливерпуля и Челси Йосси Бенаюн рассказал о героическом поступке своего племянника во время нападения ХАМАСа на Израиль.

"Я в шоке, произошло одно большое чудо. Весь день они прятались, отец был ранен в результате перестрелки в поле, а мальчик-герой расправился с террористами в доме. Из-за полученных сообщений и потери связи я чуть не потерял сознание, слава Богу, они справились".

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"У меня был самый тяжелый день в моей жизни. Я уже смирился с тем, что все кончено, но потом произошло чудо благодаря моему племяннику-герою", - заявил Бенаюн в интервью местному изданию ynet.

Отметим, трое террористов ворвались в дом племянника экс-футболиста, проживающего в Секторе Газа, однако родственник дал отпор. Он убил трех нападавших, защитив свою семью от вооруженных людей, которые массово убивают граждан Израиля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль израиль Йосси Бенаюн

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