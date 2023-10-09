НБА. Предсезонные матчи: Михайлюк не сыграл за Бостон, Лень провел 12 минут за Сакраменто

В ночь с 8 на 9 октября состоялись предсезонные игры Национальной баскетбольной лиги.

Свои матчи провели команды украинских баскетболистов Святослава Михайлюка и Алексея Леня - Бостон и Сакраменто соответственно.

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Михайлюк так и не появился на паркете, а Лень отыграл 12 минут, за которые набрал два очка, сделал два подбора и две передачи.

Бостон – Филадельфия 114:106 (20:29, 39:28, 22:23, 33:26)

Бостон: Браун (19), Порзингис (17), Тейтум (13 + 10 подборов), Уайт (7), Хорфорд (5) – старт; Притчард (26), Бриссетт (7), Холидэй (6), Бэнтон (5), Стивенс (5), Корнет (4), Хаузер (0).

Филадельфия: Макси (24), Харрис (13 + 7 подборов), Беверли (12), Рид (5), Такер (0) – старт; Спрингер (14), Бамба (7), Смарт (6), Убре (6), Петрушев (6), Смит (5), Грин (3), Каунсил (3), Дьюк (2), Хауз (0).

Торонто – Сакраменто 112:99 (35:35, 34:20, 26:19, 17:25)

Торонто: Барнс (15 + 7 подборов), Ануноби (14), Сиакам (8), Шредер (6), Пелтль (4) – старт; Трент (22 + 5 потерь), Макдэниэлс (11), Буше (11), Ги (7), Дик (5), Флинн (5), Темпл (2), Янг (2), Фримен-Либерти (0), Науэлл (0).

Сакраменто: Мюррэй (11), Барнс (11), Сабонис (7 + 6 передач), Фокс (2), Хертер (2) – старт; Везенков (12), Форд (8), Митчелл (8), Макги (7), Лэмб (6), Науэлл (5), Джонс (5), Лайлс (5), Дуарте (4), Лень (2), Монк (2), Эллис (1), Эдвардс (1), Бертон (0), Слоусон (0).

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