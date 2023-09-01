Леню приготовиться: Сакраменто подписал контракт с трехкратным чемпионом НБА

У украинца появился конкурент по позиции.

Сакраменто подписал опытного центрового, который может отобрать часть игрового времени у Алексея Леня.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Кингз согласовали контракт с Джавейлом МакГи.

Three-time NBA champion JaVale McGee is signing with the Sacramento Kings, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/hWp1zEbCfS — Shams Charania (@ShamsCharania) August 31, 2023

Напомним, что несколькими днями ранее трехкратный чемпион НБА был отчислен из состава Далласа, после чего он смог вести переговоры о сотрудничестве с другими командами лиги.

За свои 15 лет в НБА 35-летний центровой в среднем набирает 7,8 очка, 5,4 подбора и 1,4 блок-шота за матч.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые были оформлены после открытия рынка свободных агентов НБА.

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