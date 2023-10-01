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Баскетбол

Шарлотт отстранил игрока, которого подозревают в употреблении наркотиков

Баскетболист не будет присутствовать в тренировочном лагере Хорнетс "по личным причинам".
Сегодня, 13:26
Кай Джонс / Getty Images
Кай Джонс / Getty Images

Шарлотт отстранил Кая Джонса от командных мероприятий на неопределенный срок, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, 22-летний бигмен пропустит тренировочный лагерь Хорнетс "по личным причинам", которые не уточняются. При этом команда продолжает поддерживать с ним связь.

Джонс попал в заголовки новостей после того, как он вышел в прямой эфир в Instagram в начале сентября. Там он сильно потел и быстро говорил, что Шарлотт не обменяет его.

Позже он отрицал, что принимал наркотики или был в состоянии алкогольного опьянения.

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Выступая на встрече со СМИ, главный тренер "шершней" Стив Клиффорд отказался вдаваться в подробности о деятельности Джонса в социальных сетях.

"Мы знаем о сообщениях в социальных сетях, и эта ситуация была решена внутри организации", — заявил Клиффорд.

Кай Джонс был выбран Нью-Йорком под общим 19-м пиком на драфте НБА 2021 года и вскоре после этого был обменян в Шарлотт. В минувшем сезоне он набирал в среднем 3,4 очка, 2,7 подбора и 0,3 передачи за матч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс

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