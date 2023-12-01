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Баскетбол

По стопам итальянцев: менеджер ЛеБрона признался, что делал ставки на матчи НБА

К тому же, он использовал для этого нелегальных букмекеров.
Сегодня, 00:39
Мэверик Картер и ЛеБрон Джеймс / Getty Images
Мэверик Картер и ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Мэверик Картер, менеджер звезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса и его деловой партнер, в 2021 году сообщил федеральным агентам, что делал ставки на игры НБА через нелегальную букмекерскую контору, передает ESPN со ссылкой на The Washington Post.

В своем признании в ноябре 2021 года Картер сказал федеральным агентам, что он "не может припомнить, чтобы делал какие-либо ставки на Лейкерс", и отрицал, что делал ставки на других.

"В 2021 году, до того как 38 штатов и округ Колумбия легализовали ставки на спорт, Мэверик Картер один раз был допрошен федеральными правоохранительными органами по поводу расследования в отношении Уэйна Никса", — заявил Адам Мендельсон, представитель Картера и Джеймса.

"Г-н Картер не был объектом расследования, сотрудничал, ему никогда не предъявлялись обвинения, и с ним больше никогда не связывались по этому поводу".

Согласно отчету, Картер сказал, что в течение года он сделал около 20 ставок на футбольные и баскетбольные матчи, причем каждая ставка варьировалась от 5000 до 10 000 долларов.

Источник: Getty Images

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НБА запрещает игрокам, официальным лицам команд и официальным лицам лиги делать ставки на матчи лиги, а Национальная ассоциация баскетболистов также включает в свое правило агентов, но бизнес-менеджеры не включены ни в одну из групп.

Уэйн Никс, бывший бейсболист низшей лиги, в апреле 2022 года признал себя виновным в сговоре с целью ведения незаконного спортивного игорного бизнеса и подаче ложной налоговой декларации.

Прокуроры заявили, что операция Никса длилась два десятилетия и включала в себя нынешних и бывших профессиональных спортсменов в качестве клиентов или сотрудников, в том числе члена Зала славы баскетбола Скотти Пиппена и бывшего аутфилдера MLB Ясиля Пуига.

Пуиг изменил свое заявление о невиновности по федеральному обвинению во лжи сотрудникам правоохранительных органов о спортивных ставках, которые он сделал с незаконным оператором азартных игр. Суд над ним назначен на январь 2024 года.

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