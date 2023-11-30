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Баскетбол

Cыну Леброна разрешили вернуться в баскетбол после пережитой остановки сердца

Бронни получил шанс построить профессиональную карьеру.
Вчера, 22:24
Леброн и Бронни Джеймсы
Леброн и Бронни Джеймсы

Сыну Леброна Джеймса Бронни Джеймсу разрешили вернуться в баскетбол.

Как сообщает Шемс Чарания, ссылаясь на представителя семьи звезды Лос-Анджелес Лейкерс, Бронни на следующей неделе возобновит тренировки, а затем и вернется на площадку.

"Врачи разрешили Бронни Джеймсу полностью вернуться к баскетболу. На этой неделе Бронни пройдет заключительное оценивание персоналом Университета Южной Калифорнии, на следующей неделе возобновит тренировки и вскоре после этого вернется к игре.

Семья Джеймс хотела бы выразить свою благодарность невероятной медицинской команде, всему сообществу Университета Южной Калифорнии и особенно бесчисленным друзьям, семье и поклонникам за их любовь и поддержку.", - говорится в сообщении.

Напомним, летом этого года старший cын Леброна Джеймса перенес остановку сердца.

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