Владелец Далласа продал контрольный пакет акций франшизы за 3,5 миллиарда

При этом он договорился о том, чтобы оставить за собой полный контроль за баскетбольными операциями организации.

Владелец Даллас Маверикс Марк Кьюбан договорился о продаже контрольного пакета акций франшизы Мириам Адельсон и ее семье за примерно 3,5 миллиардов долларов, сообщает The Athletic.

При этом также отмечается, что он сохранит акции в команде и полный контроль над баскетбольными операциями. Напомним, что Марк Кьюбан приобрел Даллас в 2000 году за 285 миллионов.

Кьюбан продолжит исполнять обязанности главы баскетбольного подразделения франшизы, если НБА одобрит сделку. Стоит отметить, что для лиги редкость, когда владелец продает свою контрольную долю, но остается у власти.

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По информации источника, эта сделка может открыть для Кьюбана новые возможности, такие как баллотирование в президенты США, о чем он не раз говорил в прошлом.

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