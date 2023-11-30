НБА: Лейкерс обыграли Детройт, Сакраменто уступил Клипперс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 30 ноября, состоялись семь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 29 ноября

Орландо – Вашингтон 139:120 (31:26, 35:30, 36:33, 37:31)

Орландо: Ф. Вагнер (31), Саггс (22), Битадзе (8 + 7 подборов), Блэк (7), Банкеро (6) – старт; Энтони (25), Инглс (12 + 6 передач), М. Вагнер (11), Хьюстан (9), Г. Харрис (8), Скофилд (0), Окики (0).

Вашингтон: Кузма (23 + 6 передач), Авдия (22), Пул (19), Джонс (7), Гэффорд (4) – старт; Кисперт (13), Оморуйи (10), Кулибали (7), Галлинари (6), Шэмет (5), Батлер (4), Дэвис (0), Гилл (0).

Детройт – Лейкерс 107:133 (24:38, 24:27, 28:36, 31:32)

Детройт: Каннингем (15), Томпсон (12), Стюарт (12), Айви (7), Дюрен (6 + 7 подборов) – старт; Ливерс (14), Сассер (9 + 8 передач), Умуде (8), Хэйс (7 + 8 передач), Беркс (6), Уайзмен (4), Бэгли (4), Нокс (3).

Лейкерс: Расселл (35 + 9 передач), Дэвис (28 + 16 подборов), Джеймс (25 + 8 подборов), Принс (9), Кристи (5) – старт; Вуд (12 + 9 подборов), Худ-Шифино (10), Ривз (6), Ходж (3), Фадж (0), Хэйс (0), Реддиш (0), Льюис (0).

Торонто – Финикс 112:105 (27:20, 33:33, 26:27, 26:25)

Торонто: Барнс (23 + 7 подборов), Сиакам (22 + 9 подборов), Пелтль (17), Ануноби (13), Шредер (8 + 12 передач) – старт; Ачиува (14 + 10 подборов), Трент (13), Флинн (2), Макдэниэлс (0), Буше (0).

Финикс: Дюрант (30 + 6 передач), Нуркич (19 + 14 подборов + 6 передач), Гордон (10), Окоги (10 + 7 подборов), Букер (8) – старт; Гудвин (9), Бэйтс-Диоп (9), Мету (5), Юбэнкс (4), Ватанабе (1).

Мемфис – Юта 105:91 (24:25, 36:17, 28:25, 17:24)

Мемфис: Джарен Джексон (20 + 6 блок-шотов), Родди (19), Бэйн (17 + 7 подборов + 9 передач), Роуз (14 + 9 передач), Бийомбо (6 + 5 потерь) – старт; З. Уильямс (15 + 8 подборов), Альдама (11), В. Уильямс (3 + 8 подборов), Науэлл (0).

Юта: Коллинз (17), Кларксон (12), Фонтеккьо (12), Джордж (8), Юртсевен (4) – старт; Секстон (9), Кесслер (9 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Олиник (5), Шаманич (5), Агбаджи (5), Хортон-Такер (5).

Новый Орлеан – Филадельфия 124:114 (39:24, 29:24, 34:33, 22:33)

Новый Орлеан: Уильямсон (33 + 8 подборов + 6 передач), Макколлум (20), Валанчюнас (19), Ингрэм (15 + 6 передач), Джонс (7 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Хоукинс (16), Альварадо (5), Дэниэлс (4), Маршалл (4), Зеллер (1).

Филадельфия: Макси (33), Мелтон (17 + 6 передач), Харрис (12 + 5 потерь), М-с Моррис (7), Батюм (3) – старт; Ковингтон (12 + 7 подборов), Беверли (11 + 7 передач), Рид (9), Бамба (6 + 4 блок-шота), Мартин (4), Коркмаз (0).

Денвер – Хьюстон 134:124 (41:26, 35:33, 32:38, 26:27)

Денвер: Йокич (32 + 10 подборов + 15 передач), Портер (30 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (16 + 6 передач), Дж. Холидэй (11), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Джексон (14), К. Браун (11), Ннаджи (7), Джордан (2), Ки (1), Пикетт (0), Стротер (0), Гиллеспи (0), Тайсон (0).

Хьюстон: Грин (26 + 9 передач), Шенгюн (22 + 7 подборов), Смит (15 + 7 подборов), Брукс (11), А. Холидэй (9) – старт; Грин (12), Уитмор (8), Лэндейл (6), Буллок (6), Исон (4), Хинтон (3), Уильямс (2), Сэмюэльс (0).

Сакраменто – Клипперс 117:131 (27:35, 23:37, 31:30, 36:29)

Сакраменто: Фокс (40), Сабонис (11), Барнс (9), Дуарте (7), Хертер (7) – старт; Монк (15), Везенков (13), Митчелл (9), Макги (2), Джонс (2), Лайлс (2), Слоусон (0), Форд (0), Эдвардс (0).

Клипперс: Ленард (34 + 9 подборов), Харден (26 + 6 передач + 5 перехватов), Джордж (19 + 7 передач), Мэнн (18), Зубац (14 + 8 подборов) – старт; Уэстбрук (9 + 7 передач), Тайс (5), Браун (3), Пауэлл (3), Коффи (0), Хайлэнд (0).

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