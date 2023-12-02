Орландо повторил рекордную в истории франшизы победную серию

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Орландо обыграл Вашингтон со счетом 130:125.

Перед этой встречей Мэджик имели восьмиматчевую серию побед, а после триумфа над Уизардс они продлили ее до девяти победных матчей подряд, что стало повторением рекорда франшизы, сообщает ESPN.

Это четвертый случай в истории организации. Ранее Орландо побеждал в девяти матчах подряд в 1994, 2001 и на стыке 2010 и 2011 годов.

К тому же Мэджик являются одной из всего двух команд НБА, которые никогда не имели победную серию из двузначного количества матчей. Второй такой остается Индиана (тоже 9 побед подряд).

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Ранее экс-игрок Орландо объявил о завершении карьеры, так как он хочет больше времени проводить со своей семьей.

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