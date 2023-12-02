НБА: Бостон переиграл Филадельфию, Мемфис шокировал Даллас

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 2 декабря,, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 1 декабря

Орландо – Вашингтон 130:125 (31:36, 27:25, 34:28, 38:36)

Орландо: Ф. Вагнер (31 + 7 подборов + 8 передач), Банкеро (28 + 13 подборов + 7 передач), Саггс (15), Блэк (6), Битадзе (3) – старт; М. Вагнер (18), Инглс (14 + 7 передач), Г. Харрис (8), Энтони (4), Айзек (3).

Вашингтон: Кузма (27 + 6 потерь), Гэффорд (18 + 11 подборов), Пул (14), Джонс (13 + 6 передач), Авдия (6) – старт; Кисперт (15), Шэмет (13), Кулибали (12), Галлинари (7), Дэвис (0).

Бостон – Филадельфия 125:119 (44:36, 25:36, 26:25, 30:22)

Бостон: Уайт (21), Тейтум (21 + 7 подборов + 7 потерь), Хорфорд (20), Браун (20), Холидэй (13 + 6 передач) – старт; Хаузер (11), Притчард (10), Кета (5), Бэнтон (4), Корнет (0).

Филадельфия: Беверли (26 + 8 подборов + 7 передач), Мелтон (21), Рид (14), Харрис (14), М-с Моррис (13 + 7 подборов) – старт; Ковингтон (18 + 5 перехватов), Бамба (11), Мартин (2), Коркмаз (0).

Торонто – Нью-Йорк 106:119 (26:34, 31:23, 20:33, 29:29)

Торонто: Барнс (29 + 9 подборов + 5 перехватов), Сиакам (21 + 8 подборов), Пелтль (12 + 12 подборов), Шредер (10 + 9 передач), Ануноби (9) – старт; Буше (11), Ачиува (8), Трент (4), Макдэниэлс (2), Флинн (0).

Нью-Йорк: Брансон (22 + 8 передач), Рэндл (20 + 10 подборов + 9 передач), Барретт (15 + 6 передач), Робинсон (6), Граймс (4) – старт; Дивинченцо (21), Харт (17 + 8 подборов), Куикли (10), Хартенштайн (4 + 8 подборов).

Даллас – Мемфис 94:108 (20:28, 24:31, 28:20, 22:29)

Даллас: Г. Уильямс (16 + 8 подборов), Д. Джонс (16), Ирвинг (10), Грин (10), Лайвли (4) – старт; Сет Карри (12), Харди (8), М-ф Моррис (6), Холмс (5 + 7 подборов), Деннис (4), Проспер (2), Лоусон (1).

Мемфис: Бэйн (30), Роуз (6), Родди (6), Джарен Джексон (4), Бийомбо (4) – старт; Науэлл (19), Альдама (17 + 12 подборов), В. Уильямс (15 + 9 подборов), Тиллман (4), З. Уильямс (3), Гильярд (0), Кончар (0), Лофтон (0), Харрисон (0).

Новый Орлеан – Сан-Антонио 121:106 (32:31, 31:30, 26:20, 32:25)

Новый Орлеан: Валанчюнас (24 + 12 подборов), Макколлум (19 + 8 передач), Джонс (17), Ингрэм (14 + 7 передач), Уильямсон (12 + 7 передач) – старт; Мерфи (18), Маршалл (10), Хоукинс (3), Дэниэлс (2), Зеллер (2).

Сан-Антонио: Сохан (13), Коллинз (12), Шэмпени (12), К. Джонсон (11 + 7 подборов), Брэнэм (10) – старт; Васселл (14), Осман (11), Джонс (10), Бэсси (8 + 11 подборов), Мамукелашвили (3), Барлоу (2), Уэсли (0).

Финикс – Денвер 111:119 (30:41, 33:29, 28:24, 20:25)

Финикс: Нуркич (31 + 6 потерь), Дюрэнт (30 + 11 передач), Гордон (16), Аллен (13 + 9 подборов), Бэйтс-Диоп (4) – старт; Окоги (13), Гудвин (2), Литтл (2), Юбэнкс (0), Мету (0).

Денвер: Йокич (21 + 16 передач), Джексон (20), Портер (19 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (15), Дж. Холидэй (15) – старт; Стротер (11), К. Браун (8), Уотсон (8), Джордан (2).

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