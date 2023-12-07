Миколенко поведет за собой Эвертон в матче АПЛ против Ньюкасла
В четверг, 7 декабря, на Гудисон Парк пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Эвертон будет принимать Ньюкасл.
В стартовом составе "ирисок" вновь появится Виталий Миколенко, для которого этот поединок станет 65-м в футболке ливерпульского клуба.
Эвертон: Пикфорд - Коулмэн, Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Харрисон, Янг, Гуйе, МакНил, Дукуре - Калверт-Льюин.
Запасные: Виржиния, Бету, Годфри, Данджума, Доббин, Кин, Паттерсон, Хант, Шермити.
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Ньюкасл: Дубравка - Триппьер, Лассельс, Шер, Ливраменто - Майли, Гимарайнш, Жоэлинтон - Альмирон, Исак, Гордон.
Запасные: Гиллеспи, Кариус, Холл, Дамметт, Диалло, Крафт, Мерфи, Паркинсон, Ритчи.
Стартовый свисток встречи между Эвертоном и Ньюкаслом запланирован на 21:30 по киевскому времени.
Напомним, что недавно игрок Бернли сумел побить рекорд Виталия Миколенко, который он установил по ходу нынешнего сезона.
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