Игрок Бернли побил рекорд сезона Миколенко

В субботу, 2 декабря, состоялся поединок Бернли - Шеффилд Юнайтед, в котором был установлен новый рекорд сезона.

Отметим, что матч закончился разгромной победой хозяев, которая началась уже на 15-й секунде поединка.

Нападающий Бернли Джей Родригес сумел отметиться в самом начале матче, установив сезонный рекорд самого быстрого гола.

Ранее рекорд текущего сезона принадлежал защитнику Эвертона и сборной Украину Виталию Миколенко, который забил на 52-й секунде матча.

При этом, абсолютный рекорд АПЛ принадлежит экс-игроку Саутгемптона Шейну Лонгу, который сумел забить гол на 7 секунде матча в 2019 году.

Ранее также стало известно, что Михаил Мудрик снова попал в стартовый состав Челси.

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