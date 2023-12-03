Мудрик снова попал в стартовый состав Челси
Лондонцам предстоит тяжелый матч против Брайтона.
В воскресенье, 3 декабря, лондонский Челси встречается с Брайтоном.
В стартовый состав "синих" снова вернулся Михаил Мудрик, который последниее три матча лишь выходил с замены.
Your Chelsea today! 📋@ParimatchUK | #CFC | #CheBri pic.twitter.com/vgd609eFZy— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 3, 2023
В последний раз украинец появлялся в старте больше месяца назад, 21 октябре в матче против Арсенала. Тогда, напомним, Мудрик забил гол-красавец.
Матч Челси - Брайтон начнется в 16:00 по киевскому времени.
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