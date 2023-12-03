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Мудрик снова попал в стартовый состав Челси

Лондонцам предстоит тяжелый матч против Брайтона.
Сегодня, 15:18
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В воскресенье, 3 декабря, лондонский Челси встречается с Брайтоном.

В стартовый состав "синих" снова вернулся Михаил Мудрик, который последниее три матча лишь выходил с замены.

В последний раз украинец появлялся в старте больше месяца назад, 21 октябре в матче против Арсенала. Тогда, напомним, Мудрик забил гол-красавец.

Матч Челси - Брайтон начнется в 16:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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