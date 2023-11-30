C Эвертона Миколенко снова могут снять очки

Лига будет проверять клуб на предмет дополнительных нарушений до конца сезона.

Английский Эвертон может понести дополнительное дисциплинарное наказание до конца этого сезона.

Как сообщает журналист Пол Джойс, с "ирисок" могут в будущем снять еще большее количество очков.

Связано это с тем, что лига продолжает проверять клуб на предмет дополнительных нарушений и если они будут доказаны, то мерсисайдцы снова будут наказаны.

Отмечается, что проверки будут продолжаться вплоть до мая 2024 года, а тоесть до завершения текущего сезона чемпионата Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что фанаты Эвертона устроили акцию протеста на матче Ман Сити и Ливерпуля.

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