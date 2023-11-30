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Футбол

C Эвертона Миколенко снова могут снять очки

Лига будет проверять клуб на предмет дополнительных нарушений до конца сезона.
Сегодня, 18:59
Фанаты Эвертона
Фанаты Эвертона

Английский Эвертон может понести дополнительное дисциплинарное наказание до конца этого сезона.

Как сообщает журналист Пол Джойс, с "ирисок" могут в будущем снять еще большее количество очков.

Связано это с тем, что лига продолжает проверять клуб на предмет дополнительных нарушений и если они будут доказаны, то мерсисайдцы снова будут наказаны.

Отмечается, что проверки будут продолжаться вплоть до мая 2024 года, а тоесть до завершения текущего сезона чемпионата Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что фанаты Эвертона устроили акцию протеста на матче Ман Сити и Ливерпуля.

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