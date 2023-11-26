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Фанаты Эвертона устроили акцию протеста во время матча Ман Сити - Ливерпуль

Всем интересно, почему "горожан" до сих пор не наказали.
Сегодня, 13:56
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

Болельщики Эвертона провели акцию протеста против наказание их клуба во время матча Ман Сити - Ливерпуль.

Напомним, что "ирисок" лишили десяти очков за нарушение ФФП. И для своей акции фанаты не случайно выбрали центральный поединок 13-го тура.

Многие еще тогда задалисть вопросом, почему Эвертон был наказан, а Сити, который обвиняют в 119-ти нарушениях, до сих пор не был даже минимально наказан.

Потому во время матча "горожан" с "мерсисайдцами" над полем пролетел огромный баннер с надписью "АПЛ корумпирована".

Ранее также Юрген Клопп прокомментировал конфликт Нуньеса и Гвардиолы во время матча.

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