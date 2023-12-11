Гвардиола поделился деталями травмы Холанда

Испанец не знает, когда его подопечный вернется в строй.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился информацией касаемо травмы форварда Эрлинга Холанда.

"Это не перелом, просто стрессовое состояние кости. Надеюсь, он сможет сыграть с Кристал Пэлас, если нет – то на клубном чемпионате мира в Саудовской Аравии.

На следующий день после матча с Астон Виллой он практически не мог нормально ходить. Вчера я говорил с ним, и он сказал: "Я чувствую себя намного лучше, могу ходить, болей нет".

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"Посмотрим, как он будет чувствовать себя день за днем", – сказал испанец в интервью журналисту Сэму Ли.

В текущем сезоне на счету Холанда 14 голов и 4 ассиста в 15 матчах АПЛ.

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