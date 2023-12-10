"Отличное выступление после того, что было": Гвардиола оценил победу над аутсайдером АПЛ
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу над Лутоном (2:1) в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.
Наставник "горожан" выразил удовлетворение, что команде удалось прервать серию неудачных результатов.
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"Отличное выступление после того, что было в последних матчах. Мы пропустили гол на последней минуте первого тайма. Это был действительно хороший тест, и игроки отреагировали так, как должны были.
Это был вызов. Но они бежали, боролись и вели себя так, как было нужно. Я действительно горжусь ими.
В первом тайме мы играли лучше. Но нам нужны голы, а в первой половине мы не забили.
Мы не знаем сроки восстановления Холанда после травмы. Это его нога, посмотрим. День за днем, неделя за неделей. Но надеюсь, мы сможем восстановить его к клубному чемпионату мира", - приводит слова Гвардиолы BBC.
Ранее Гвардиола рассказал, почему Холанд пропускал матч против Лутона.
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